 

Старейший мужчина планеты поделился секретом долголетия

05.10.2021, 13:28, Разное
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Житель испанского Леона Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия в сентябре был занесен в книгу рекордов Гиннеса как старейший из ныне живущих мужчин. В 2021 году ему исполнилось 112 лет.

Гарсия родился 11 февраля 1909 года. В возрасте 13 лет он устроился сапожником на обувную фабрику, где проработал 30 лет. После этого он основал в родном городе футбольный клуб CD Puente Castro и позже стал его почетным членом. У испанца было восемь детей, 14 внуков и 22 правнука.

По словам Сатурнино де ла Фуэнте, секрет его долголетия прост: он живет “спокойной жизнью” и “никому не причиняет вреда”, сообщает РИА ФАН.



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