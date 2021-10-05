 

Министр финансов России Силуанов ушел на самоизоляцию

05.10.2021, 13:28, Разное
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Министр финансов России Антон Силуанов ушел на самоизоляцию. Об этом сообщила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Во вторник в российском Сенате проходят слушания по проекту госбюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Глава Минфина не явился на заседание, но вышел на связь с Совфедом по видеосвязи. Матвиенко поблагодарила его за участие несмотря на проблемы со здоровьем и пожелала ему скорейшего выздоровления, сообщает RT.



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