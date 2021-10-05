Эндокринолог предупредила о признаках дефицита витамина A

Оксана Михалева, диетолог, напомнила о признаках нехватки витамина A в организме. Для предотвращения авитаминоза специалист советует употреблять зелень, яйца, тыкву и морковь.

Витамин A необходим для роста, репродуктивного здоровья, зрения и иммунитета. Основным симптомом недостаточности вещества считаются проблемы со зрением. Может случиться нарушение темновой адаптации, ксерофтальмия, которая приводит язвам роговицы, рубцеваниям и слепоте. Витамин A нужен для развития и созревания костей, что значимо в период роста ребенка. Дети с нехваткой компонента растут и набирают вес плохо. После назначений препарата ребята догоняют сверстников.

Плохой иммунитет считается одним из признаков нехватки витамина, ведь он нужен для формирования и созревания клеток иммунитета, которые играют основную роль в защите организма от бактерий. Если у человека даже незначительный недостаток витамина A, то он более склонен к разным болезням и инфекционной диарее.

О проблемах свидетельствует и сухость кожи, так как компонент участвует в поддержке водного баланса кожи, обеспечивая иммунную защиту и регенерацию клеток. При проблемах с репродуктивной функцией тоже проверяют дефицит витамина A. Связывают это с тем, что он важен в развитии сперматозоидов, а у женщин поддерживает здоровое развитие плода в период беременности. Также бата-каротин имеет антиоксидантные свойства, защищает организм от воспалений, нужен для профилактики рака, атеросклероза и старения.

Для восполнения нехватки вещества стоит сбалансировать собственный рацион. Он есть в печени, рыбьем жире, желтке от яйца, молоке, масле. Много вещества в моркови, абрикосах, тыкве и дыне. Но стоит помнить о токсичности витамина в больших дозах.

Источник: iz.ru