 

Эндокринолог предупредила о признаках дефицита витамина A

05.10.2021, 13:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оксана Михалева, диетолог, напомнила о признаках нехватки витамина A в организме. Для предотвращения авитаминоза специалист советует употреблять зелень, яйца, тыкву и морковь.
Витамин A необходим для роста, репродуктивного здоровья, зрения и иммунитета. Основным симптомом недостаточности вещества считаются проблемы со зрением. Может случиться нарушение темновой адаптации, ксерофтальмия, которая приводит язвам роговицы, рубцеваниям и слепоте. Витамин A нужен для развития и созревания костей, что значимо в период роста ребенка. Дети с нехваткой компонента растут и набирают вес плохо. После назначений препарата ребята догоняют сверстников.

Плохой иммунитет считается одним из признаков нехватки витамина, ведь он нужен для формирования и созревания клеток иммунитета, которые играют основную роль в защите организма от бактерий. Если у человека даже незначительный недостаток витамина A, то он более склонен к разным болезням и инфекционной диарее.

О проблемах свидетельствует и сухость кожи, так как компонент участвует в поддержке водного баланса кожи, обеспечивая иммунную защиту и регенерацию клеток. При проблемах с репродуктивной функцией тоже проверяют дефицит витамина A. Связывают это с тем, что он важен в развитии сперматозоидов, а у женщин поддерживает здоровое развитие плода в период беременности. Также бата-каротин имеет антиоксидантные свойства, защищает организм от воспалений, нужен для профилактики рака, атеросклероза и старения.

Для восполнения нехватки вещества стоит сбалансировать собственный рацион. Он есть в печени, рыбьем жире, желтке от яйца, молоке, масле. Много вещества в моркови, абрикосах, тыкве и дыне. Но стоит помнить о токсичности витамина в больших дозах.

Источник: iz.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / Чревато раком: в Роспотребнадзоре заявили о чрезмерном потреблении соли россиянами

23.01 / Мнение: Список выживших выставок

17.08 / В США хотят запустить собственную версию «Евровидения»

16.06 / Поведение Путина и Байдена на встрече в Женеве оценили: Романтик и защитник

28.02 / “Угроза передачи относительно невелика”: Ученые заявили о преувеличении опасности коронавируса на поверхностях

07.12 / Трудности, с которыми столкнулись мигранты, желающие вернуться в Россию

12.03 / “Придется гнать”: Украина стягивает войска к границе с Крымом

14.10 / У испытателя российской вакцины от COVID-19 выросли рога

04.10 / Мнение: Японии нужно набраться смелости и потребовать у России «северные территории»

29.04 / Мнение: Нардеп-АТОшник предложил нацелить ракеты на российские АЭС.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика