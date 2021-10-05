Глава НЦБ Интерпола МВД РФ Прокопчук решил покинуть пост

Начальник НЦБ Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук покинул свой пост с формулировкой «по собственному желанию», сообщили в пресс-центре МВД.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Прокопчук покидает свой пост по собственному желанию.

«Пресс-центр МВД РФ подтверждает (ранее опубликованную информацию)», – передает РИА Новости сообщение ведомства.