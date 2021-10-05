 

Глава НЦБ Интерпола МВД РФ Прокопчук решил покинуть пост

05.10.2021, 13:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНачальник НЦБ Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук покинул свой пост с формулировкой «по собственному желанию», сообщили в пресс-центре МВД.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Прокопчук покидает свой пост по собственному желанию.

«Пресс-центр МВД РФ подтверждает (ранее опубликованную информацию)», – передает РИА Новости сообщение ведомства.



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