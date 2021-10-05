Силуанов охарактеризовал ситуацию в экономике России

Экономические условия в РФ достаточно благоприятные, восстановление идет более динамично по сравнению с другими странами, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в рамках парламентских слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Силуанов заявил, что «в целом мы видим, что экономические условия достаточно благоприятные», экономика восстановилась, «ее устойчивость усилилась», передает ТАСС.

По его словам, «восстановление отечественной экономики происходит по сравнению с другими странами более динамично: это касается и экономики, и промышленного производства, и инвестиционной деятельности, потребительского спроса, занятости».

Он отметил, что уровень деловой активности (за исключение нефтяного сектора, где действуют ограничения ОПЕК+) достиг допандемийных значений еще в конце прошлого года, передает РИА «Новости».

Силуанов также сообщил, что Минфин предлагает в связи с рисками энергоперехода повысить порог инвестиций из ФНБ до 10% ВВП для обеспечения стабильности бюджета.

«Переход стран к постепенному сокращению потребления углеводородов, особенно угля и нефти – это значит, что будет постепенно снижаться мировое потребление углеводородов, и вопрос устойчивости доходной базы федерального бюджета может уже встать к началу 30-х годов и к этому надо быть готовым. В этой связи, в целях снижения долгосрочных рисков, связанных с энергопереходом, мы предлагаем минимальный размер ликвидных резервных активов Фонда национального благосостояния довести до уровня 10% ВВП», – сказал он.

По его словам, «это будет содействовать обеспечению долгосрочной бюджетной и макроэкономической устойчивости».

Отметим, что Силуанов участвовал в слушаниях в формате видеоконференции, так как ушел на самоизоляцию по состоянию здоровья.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Документ сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики на 3% в течение ближайших трех лет.

Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году – 25,54 трлн рублей, в 2024 году – 25,83 трлн рублей.