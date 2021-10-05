Стала известна причина задержания главы горсовета Евпатории

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05.10.2021, 13:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПредседателя горсовета Евпатории Олесю Харитоненко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), она причастна к изменению назначения земли с рекреационного на землю под строительство многоэтажных домов, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Пока точно будет ст. УК РФ 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») с использованием служебного положения. По сути ей вменяют то, что они изменили назначение земельного участка. Что было для рекреационной зоны, они вывели под жилищное [строительство] и построили многоэтажку», – сказал ТАСС источник. 

По его словам, статус главы администрации Евпатории Романа Тихончука в деле Харитоненко пока не определен, но, вероятно, он станет свидетелем.

Отмечается, что в администрации Евпатории проводятся следственные действия и обыски. «Обыски проводят в городской администрации у Тихончука. Возможно, будут по месту жительства [председателя горсовета Олеси] Харитоненко. С Тихончуком в настоящее время проводятся следственные действия», – сказал он. 

Ранее источники сообщили, что правоохранители задержали главу крымского курортного города Евпатория Романа Тихончука, с ним проводятся следственные действия. Также в правоохранительные органы была вызвана глава муниципального образования Евпатория Олеся Харитоненко. 

В сентябре сообщалось, что в связи с делом против бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова руководство курортных администраций могут ждать отставки.

Напомним, Кабанов, курировавший Федеральную целевую программу социально-экономического развития, был арестован. Правоохранители провели следственные мероприятия на рабочих местах Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова, также отправленного в отставку. Кабанова могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также в мошенничестве и коррупции.



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