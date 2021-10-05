Стала известна причина задержания главы горсовета Евпатории

Председателя горсовета Евпатории Олесю Харитоненко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), она причастна к изменению назначения земли с рекреационного на землю под строительство многоэтажных домов, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Пока точно будет ст. УК РФ 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») с использованием служебного положения. По сути ей вменяют то, что они изменили назначение земельного участка. Что было для рекреационной зоны, они вывели под жилищное [строительство] и построили многоэтажку», – сказал ТАСС источник.

По его словам, статус главы администрации Евпатории Романа Тихончука в деле Харитоненко пока не определен, но, вероятно, он станет свидетелем.

Отмечается, что в администрации Евпатории проводятся следственные действия и обыски. «Обыски проводят в городской администрации у Тихончука. Возможно, будут по месту жительства [председателя горсовета Олеси] Харитоненко. С Тихончуком в настоящее время проводятся следственные действия», – сказал он.

Ранее источники сообщили, что правоохранители задержали главу крымского курортного города Евпатория Романа Тихончука, с ним проводятся следственные действия. Также в правоохранительные органы была вызвана глава муниципального образования Евпатория Олеся Харитоненко.

В сентябре сообщалось, что в связи с делом против бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова руководство курортных администраций могут ждать отставки.

Напомним, Кабанов, курировавший Федеральную целевую программу социально-экономического развития, был арестован. Правоохранители провели следственные мероприятия на рабочих местах Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова, также отправленного в отставку. Кабанова могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также в мошенничестве и коррупции.