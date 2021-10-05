 

В Харьковской области ремонтируют дорогу к музею, где хранятся работы Пикассо и Малевича

05.10.2021, 12:56, Новости дня
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По его информации, работают три бригады, более 30 человек. Дорогу планируют отремонтировать за три недели.

“Будет реализована укладка асфальта и подготовка полотна к более капитальным работам [которые состоятся] уже весной. На этот год в планах остается разработка всей документации”, – написал Давыдюк.

Он добавил, что в последний раз дорогу в Пархомовке ремонтировали в 1980-х.

“Для нас очень важно показать населению, что триггером ремонта стал музей. Без него ремонт дороги мог бы и не начаться следующие 30–40 лет. Мы хотим доказать, что культура и виртуальные активы могут менять страну”, – подчеркнул политолог.

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/10224228060182280

Контекст:

В коллекции музея имени Лунева хранятся работы Пикассо, Малевича, Айвазовского, Кандинского, Шишкина, Шевченко, Репина, Рериха, Дюрера. Музей основал сельский учитель Афанасий Лунев, который предложил своим ученикам создать в школе краеведческо-художественный музей. Ученики проводили поисковую работу, поддерживали общение с художниками и культурными деятелями.

В 1969 году музей получил статус государственного и стал автономным отделом Харьковского художественного музея.

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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