Володин: учителя приняли на себя риски и проблемы пандемии

5 октября во многих странах, в том числе в России, отмечается День учителя. Педагогов поздравил Вячеслав Володин. Он считает, что учителя выполняют самую ответственную и важную работу. По словам политика, для этого должно быть призвание, в основе которого – любовь к детям.

Володин считает, что дистанционное обучение, к которому пришлось прибегнуть в столь непростое время, не заменит непосредственное общение учащегося с учителем. По мнению председателя Госдумы, педагоги приняли на себя многие риски и проблемы, связанные с пандемией.

“Мы, понимая это, со своей стороны должны сделать все, чтобы помочь им в реализации их миссии – учить детей”, – написал политик в своем телеграм-канале.

Володин отметил важность сохранения и развития лучших традиций российского образования. Необходимо повышать престиж и социальный статус педагогов, считает спикер ГД, потому что от этого зависит будущее детей.

Ранее Вячеслав Володин рассказал о работе депутатов Государственной Думы восьмого созыва. По его словам, во время осенней сессии новоизбранные парламентарии будут обсуждать бюджет. Первое пленарное заседание запланировано на 12 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.