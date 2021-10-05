Виталий Наливкин опроверг заявления «Архива Пандоры» о своей офшорной даче в Казахстане

Глава Уссурийского исполкома Виталий Наливкин решительно отринул обвинения о том, что ему якобы принадлежит дача с земельным участком площадью 8 соток в садовом товариществе «Мелиоратор» в Алма-Атинской области Казахстана, которыми он владеет через офшорный фонд. Наливкин заявил, что никогда не был на Каймановых островах, где зарегистрирована якобы принадлежащая ему фирма.

В общей сложности независимые расследователи нашли у Наливкина имущества на сумму свыше 950 тыс. рублей. Помимо дачи это автомобиль ВАЗ-1111 «Ока», зарегистрированный на кипрскую компанию, и золотые серьги массой 1,7 грамма, которыми якобы владеет сестра его тёщи. Пресс-секретарь МВД Уссурийска Марина Вульф от имени Наливкина пообещала карать тех, кто распространяет недостоверные сведенья о честных чиновниках. Первая кара уже настигла одного из «клеветников»: вчера страница журналиста, опубликовавшего «Досье Пандоры», была недоступна в Facebook целых 6 часов.

«Сами вы коррупционеры! Я даже не знаю, где эти ваши Кальмаровы (Каймановы – прим. ред.) острова. Я из островов был только в Крыму и на Итурупе. Идите лучше разберитесь, как король Иордании купил 2-этажный пентхаус в Нью-Йорке. Очень интересно», – заявил Виталий Наливкин.

—