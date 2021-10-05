 

Отар Кушанашвили считает, что у Андрея Губина психически нездоровое поведение

05.10.2021, 12:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вокалист Андрей Губин сообщил, что одной ногой находится в могиле и умирает. Отар Кушанашвили выражает сочувствие музыканту и желает ему быстрого выздоровления, но не исключает, что он сам себя привел к такому состоянию.
Журналист подметил странное поведение Андрея Губина и то, что певец постоянно теребит край одежды и слишком эмоционально жестикулирует. Он любит композиции исполнителя, а трек «Птица» помогал Отару Кушанашвили переживать сердечные неудачи. Теперь журналист замечает, что от музыканта веет холодом и неизвестно, как ему помочь. На своем шоу «Каково?!», которое выходит на YouTube, ведущий сказал, что если бы певец согласился с ним встретиться, то он бы его обнял, чтобы тот не разрушился.

Напомним, что Андрей Губин лечит серьезное заболевание – левостороннюю прозопалгию лица и из-за него он перестал выступать на сцене. В свои 28 лет он написал композицию «Я устал от небес вечной молодости ждать» и рассказал, что в тот период уже было больно и лучше так и не стало. Артисту страшно, что счастье так и не наступило.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.03 / Мнение: Химическая атака на «Новую газету»

18.08 / Мнение: Их нищета гарантирована

29.03 / Эксперты перечислили правила для создания безопасного умного дома

14.07 / Анастасия Стоцкая отдыхает с детьми и новым возлюбленным в Турции

19.10 / Мнение: Рефлексия и правка границ

06.09 / Чрезмерные ограничения в еде могут помешать похудению

06.06 / Бизнес-план ГУЛАГ

22.05 / Леру Кудрявцеву до слез растрогало поздравление коллег на шоу «Звезды сошлись»

29.05 / Политолог Золотарев предрек Украине превращение в государство третьего мира

19.05 / Принц Гарри и Меган Маркл еще больше испортили отношения с королевской семьей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика