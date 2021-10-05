Отар Кушанашвили считает, что у Андрея Губина психически нездоровое поведение

Вокалист Андрей Губин сообщил, что одной ногой находится в могиле и умирает. Отар Кушанашвили выражает сочувствие музыканту и желает ему быстрого выздоровления, но не исключает, что он сам себя привел к такому состоянию.

Журналист подметил странное поведение Андрея Губина и то, что певец постоянно теребит край одежды и слишком эмоционально жестикулирует. Он любит композиции исполнителя, а трек «Птица» помогал Отару Кушанашвили переживать сердечные неудачи. Теперь журналист замечает, что от музыканта веет холодом и неизвестно, как ему помочь. На своем шоу «Каково?!», которое выходит на YouTube, ведущий сказал, что если бы певец согласился с ним встретиться, то он бы его обнял, чтобы тот не разрушился.

Напомним, что Андрей Губин лечит серьезное заболевание – левостороннюю прозопалгию лица и из-за него он перестал выступать на сцене. В свои 28 лет он написал композицию «Я устал от небес вечной молодости ждать» и рассказал, что в тот период уже было больно и лучше так и не стало. Артисту страшно, что счастье так и не наступило.

Источник: www.starhit.ru