 

Экономист Валерий Корнейчук предупредил об очередном обнулении рубля в октябре

05.10.2021, 12:30, Разное
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Экономист Валерий Корнейчук предупредил граждан РФ об очередном обнулении рубля в октябре. Он уверен, что национальная валюта продолжит стремительное падение на фоне внешних факторов и новых санкций.
Именно санкции сыграют ключевую роль в обвале рубля в октябре месяце, так как планируется запуск «Северного потока-2». Как только газопровод начнёт работу в полную мощность, РФ не удастся избежать последствий со стороны США в виде новых санкций. Они же негативно скажутся на стоимости рубля на мировом рынке и не исключено новое падение. Также в ФРС проводится активная политика по удержанию ценности доллара, что тоже негативно сказывается на курсе российской валюты. Таким образом, уверен Корнейчук, уже к концу месяца стоимость доллара может приблизиться к апрельским значениям, и он будет торговаться от 74 рублей и выше. Евро тоже не будет снижаться и в этом случае стоит ожидать роста минимум до 89 рублей.

Подобное изменение ценности российского рубля неизменно приведёт к частичному обнулению сбережений у граждан. Главную роль в этом сыграет изменение стоимости импортной продукции, ценник на которую значительно увеличится. Россияне не смогут позволить приобрести себе такой же объём продукции, как до падения рубля, что приведёт к снижению ценности их сбережений.

Источник: primpress.ru



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