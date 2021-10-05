Аналитик Сергей Кондратьев назвал причины стабилизации цен на газ в Евросоюзе

Эксперт фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев назвал главные причины стабилизации цен на газ в Евросоюзе. В этом будет заинтересован и сам «Газпром» после запуска «Северного потока-2».

В настоящее время цены на газ на территории ЕС бьют все исторические рекорды и не исключается их стремительный рос в будущем. В свою очередь Кондратьев не видит никаких трудностей в долгосрочной перспективе, так как в высокой стоимости газа не заинтересован никто, включая «Газпром». Уже сейчас многие промышленные предприятия перешли на альтернативные виды топлива и вслед за этим задумываются о таком переходе и простые граждане. В итоге, если цена не стабилизируется, Европа перестанет зависеть от газа и его продажи в страну значительно сократятся, что и приведёт к падению прибыли.

Привнести стабильность поможет «Северный поток-2», который с запуска позволит сначала стабилизировать цены на газ, а после и вовсе снизить их до привычного уровня. Если спотовые цены сейчас составляют 800-1200 долларов, то новый газопровод в перспективе снизит их до привычных 250-350 долларов. Именно поэтому, уверен аналитик, европейскому потребителю не стоит опасаться резкого и долгосрочного увеличения цен на газ.

Источник: rueconomics.ru