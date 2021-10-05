 

Арестованы помогавшие Саакашвили попасть в Грузию сотрудники порта Поти

05.10.2021, 12:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСотрудники терминала Потийского морского порта отец и сын Зураб и Шалва Цоцория отправлены в заключение решением суда за помощь в нелегальном пересечении границы Грузии экс-президенту Михаилу Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Из Поти на трейлере уже арестованного дальнобойщика Элгуджи Цомая он направился в Батуми, а потом в Тбилиси, где был задержан в квартире на улице Квишхетской.

Эта квартира также принадлежит Цомая.

Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди».

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе во вторник назвал Саакашвили «патологически больным, постыдным человеком, совершившим множество преступлений».

«То, что его партия, получает на выборах в Грузии почти треть голосов, большая беда, – сказал Ираклий Кобахидзе. – Все разговоры о «политическом преследовании» Саакашвили являются более чем спекуляцией».



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