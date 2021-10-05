 

Цена на газ в Европе превысила 1330 долларов за 1 тыс. кубометров

05.10.2021, 12:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1330 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных Ice Futures.

Цена ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов котировки сразу преодолели 1200 долларов за тыс. кубометров, а спустя пару часов и 1300 долларов за 1 тыс. куб. м. По состоянию на 12.30 мск цена превысила 1330 долларов за 1 тыс. куб. м, информирует РИА «Новости».

Ранее во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1300 долларов за тысячу кубометров. При этом накануне цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».



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