Цена на газ в Европе превысила 1330 долларов за 1 тыс. кубометров

Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1330 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных Ice Futures.

Цена ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов котировки сразу преодолели 1200 долларов за тыс. кубометров, а спустя пару часов и 1300 долларов за 1 тыс. куб. м. По состоянию на 12.30 мск цена превысила 1330 долларов за 1 тыс. куб. м, информирует РИА «Новости».

Ранее во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1300 долларов за тысячу кубометров. При этом накануне цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».