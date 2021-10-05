Участники конкурса «Большая перемена» помогли выбрать учителя года

Впервые детское жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021» было сформировано из участников Всероссийского конкурса «Большая перемена», в его состав вошли

20 ростовских школьников и 15 старшеклассников из разных регионов – от Дальнего Востока до юга России.

Школьники были приглашены к оценке финальных этапов конкурса в Ростове-на-Дону

и Москве. 3 октября специальной наградой детского жюри – маленьким хрустальным пеликаном – была отмечена учитель русского языка и литературы ставропольского лицея № 14 имени Героя РФ Владимира Нургалиева Анастасия Шрамко, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Награду педагогу вручили победители первого и полуфиналисты второго сезона конкурса «Большая перемена» Лаура Эксузян и Дмитрий Шин.

«От лица всего сообщества «Большой перемены» мы хотели бы поблагодарить организаторов конкурса «Учитель года» за возможность принять участие в таких масштабных событиях, которые проходили в нашем родном городе – Ростове-на-Дону. Эмоции переполняют! Но, прежде всего, хочется сказать «Спасибо!» учителям за их неоценимый вклад в развитие каждого из нас. Педагоги – это люди, которые не только позволяют познать мир, но и наполняют нашу жизнь смыслом. Учитель помогает расправить крылья и покорять неизведанные вершины, именно поэтому символом конкурса «Учитель года» является пеликан», – обратилась к учителям Эксузян.

«Мы поздравляем незаменимых людей, в честь которых названа гордая и наиважнейшая профессия – учитель! Погрузиться в предмет, по-настоящему многое узнать о нем

и заинтересоваться им можно только тогда, когда ты любишь своего учителя. Мы бесконечно благодарны вам за знания, поддержку и заботу!», – поздравил учителей

с праздником Шин.

В Москве 15 конкурсантов «Большой перемены» выступили в роли экспертного жюри на финальном испытании «вопрос учителю года». Специально для этого школьники приехали в Москву из разных частей страны – в состав всероссийского детского жюри вошли участники «Большой перемены» из Амурской области и Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртии, Пензенской области и Татарстана, Краснодарского и Ставропольского краев, Калужской, Московской областей и Москвы.

«Я долго думала над тем, как должно работать детское жюри «Учителя года» и поняла, что, как и в конкурсе «Большая перемена», мы должны не оценивать, а ценить. Для этого я выделила несколько критериев: увлеченность предметом, способность заинтересовать им других, искренность и бескомпромиссность. Мне кажется, это те навыки, от которых больше всего зависит отношение к учителю его учеников», – рассказала Варвара Черкасова из Благовещенска.

Карина Гилязова из Казани считает, что учителем года должен быть профессионал своего дела, любящий его. «Не менее важно, чтобы педагог был готов самосовершенствоваться, развиваться. И, конечно же, «Учитель года» должен любить детей и уметь их слышать и слушать», – добавила школьница.

В День учителя в московском историческом парке «Россия – Моя история» названо имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года РФ – 2021». Им стала Екатерина Костылева, учитель физики гимназии № 16 города Тюмени (Тюменская область).

Награждение победителя состоится на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце 10 октября, где учителю года РФ – 2021 будет вручен главный приз конкурса – Большой хрустальный пеликан. Также победитель конкурса станет советником Министра просвещения РФ на общественных началах.

Отмечается, что Всероссийский конкурс «Учитель года России» важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы её развития.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. В 2021 году участниками конкурса стали более 2,5 млн школьников и студентов колледжей.