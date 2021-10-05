Всего одна веточка оттолкнет от дома порчу и сглаз: что нужно повесить над входной дверью в октябре

На входную дверь в квартиру или дом нужно обязательно ставить защиту. Обычно зло приходит вместе с недоброжелателями через дверь. Поэтому так важно защищать вход специальным оберегом от всякого зла и колдовского влияния.

Уже начался октябрь. Что нужно повесить над входной дверью в этом месяце? Какая веточка выступит сильной защитой. Оказывается, чтобы оттолкнуть от дома сглаз и порчу, подойдет знакомая всем рябина.

О доме начистоту

Символом любви, спокойствия, уравновешенности, эдакого причала, где всегда хорошо, считается родной дом. И это абсолютно правильно. Именно там живет семья, собираются родственники и друзья, там человек переживает радостные и печальные моменты.

Чтобы ощутить в квартире защищенность, нужно быть уверенным в том, что в родных стенах нет сглаза, негативного влияния или даже просто плохой энергетики. Если в жилище хранятся правильные обереги, то плохое воздействие не будет работать.

Следует понимать, что такие талисманы, конечно, украсят интерьер, но в первую очередь они защитят людей, живущих в квартире, и сам дом от недоброжелателей и завистников, которые с неискренней улыбкой приходят в гости. Если же в доме хранить полезные талисманы, можно почувствовать, как улучшается состояние здоровья, энергия и сила буквально струятся по венам, а отношения с близкими становятся все крепче.

Не только от порчи

Уже давно знающие люди советуют применять рябину в качестве мощнейшего оберега семейного счастья. Рябина известна не только как дерево, приносящее здоровье и красоту женщинам (недаром дамы в возрасте 40+ часто прибегают к ее помощи, чтобы постараться войти во вторую молодость), но и как сильный оберег от всяческих напастей и злых людей.

Если нужно было почистить кровь и кишечник, выгнать шлаки и грязь из организма, люди просто стояли у этого дерева, прислонившись к стволу спиной. Тяжелобольные люди должны были полежать в тени рябинового дерева. Тем, кто страдал бессонницей, нужно было положить под подушку деревянный крестик из рябины. Это давало возможность хорошо высыпаться.

Также рябину называют очень мощным оберегом семейного счастья, помощником в получении хорошего урожая (для этого веточки нужно было воткнуть в грядки). Новобрачным листья рябины вшивали в одежду, а их стол и дом украшали ее веточками. Считалось, что так молодая семья будет счастлива и их счастье никто не сможет сглазить.

Защищаем дом рябиной

Чтобы в квартире не происходило ничего экстраординарного со знаком “минус”, следует ее защитить. И тут снова приходит на помощь рябина. Ее веточки нужно подвесить над входной дверью (а мы уже знаем, что неприятности входят именно так). Таким же способом можно защищать сарай или любое другое хозяйственное помещение от злых чар и нечисти.

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Если нужен амулет, то хорошо подойдут бусы из ягод (их можно носить до следующего урожая, а потом сжечь или повесить в доме для сохранения любви), листики и веточки в своем естественном виде, крестики из веточек рябины.

Если нужно сделать серьезный оберег для квартиры, следует взять две веточки рябины, сделать из них крестик, соединив красной ниточкой. Потом зажечь церковную свечу, трижды прочитать “Отче наш” и капнуть на место, где пересекаются нитки, воском. Таким образом, они (нитки) скрепляются еще больше. Теперь трижды нужно окунуть крестик в святую воду и трижды пронести его над зажженной свечой. Такой оберег можно хранить в квартире или в доме в любом месте.

А можно и не изготавливать такой крестик (кстати, его делают из веточек, сняв с них цветы и листья). Достаточно просто повесить над входной дверью веточку этого дерева или гроздь рябины ягодками вниз. Оберег имеет силу только один год. Потом его нужно заменить.

Кстати, если веточки с ягодами повесить над входной дверью не только в квартиру, но и в гараж, на дачу и т. д., нечистая сила туда доступа иметь не будет.