Рогатый пришелец регулярно посещает американку

Жительница США Стефани Санчес рассказала журналистам Daily Star о ее странных ночных встречах с инопланетянами и своих ночных кошмарах.

Стефани считает себе одной из тех, кого похищали пришельцы.

По ее словам, впервые пришелец явился к ней в 2004 года и с тех пор он многократно посещал ее.

"Я тогда жила с мамой в Нью-Йорке. Была середина ночи, когда меня разбудил царапающий звук… словно длинные ногти царапают по простыне".

Таинственная фигура, ростом с 12-летнего ребенка, склонилась над ее кроватью. Стефани почувствовала необходимость протянуть к существу руку и прикоснуться к нему. А на голове этого существа она увидела два коротких рога.

"Это существо взяло две штуки, похожие на палочки для еды, и прижало их туда, где находятся мои яичники. Я подумала, что оно вонзило их прямо туда, потому что это было чрезвычайно болезненно. Все, что я могла думать, было "Боже, Боже, Боже…"Это длилось всего несколько секунд, а затем оно исчезло".

Это было лишь первым инцидентом такого рода из многих, которые со Стефани произошли далее. Несмотря на то, что после этого Стефани не раз переезжала на новое место жительства.

"У меня было непреодолимое чувство страха. Я была напугана. Я почувствовала, как что-то влетело в комнату. Я попыталась расслабиться и, конечно же, говорила себе, что этого нет и я просто схожу с ума", – рассказывает Стефани о следующем визите к ней пришельца.

Затем, по ее словам, что-то дотронулось до ее груди.

"Это было похоже на электричество/пульсацию, очень сильно пронизывающую меня. Было больно, и я чувствовала пульсацию по всему телу. Я протянула руку и попыталась сжать то, что касалось меня. Мне казалось, что я сжимаю что-то вроде конфеты ириски".

Хотя многие из переживаний Стефани произошли, когда она находилась в постели, и их можно было бы списать просто на очень яркие сны, были также необычные происшествия и днем:

"В другой раз случилось отключение электричества, которое произошло ближе к вечеру. Я увидела крошечный шар света, похожий на метеор, в моей гостиной, вылетевший из середины комнаты в стену. Вскоре после этого снова включилось электричество".

Стефани говорит, что не уверена, можно ли классифицировать посещающих ее существ как инопланетян, ангелов или демонов. Но она думает, что это, вероятно, очень распространенное явление.

"У меня такое ощущение, что они постоянно что-то делают с людьми ими манипулируют нами", – добавила она.

В другой раз, по ее словам, ее направили в огромный корабль в форме диска, и она увидела, как там экспериментируют с другими похищенными людьми.

"Они оба лежали на чем-то. Одна была восточноазиатской внешности, а насчет другого я не уверена. Я видела лицо азиатской женщины. Ее глаза были открыты, но она была без сознания.

Она лежала и большая часть ее тела находилась внутри этой машины, похожей на ту, какую используют врачи при сканировании тела, за исключением того, что она была намного тоньше и компактнее, чем те, которые в наших больницах. Ее тело содрогалось каждые несколько секунд".

Жених Стефани рассказывает, что его очень пугало, когда Стефани просыпалась среди ночи в состоянии сильного ужаса.

"Для меня просыпаться с царапинами и синяками – нормальное явление. Я редко вспоминаю, как я их получаю. Я даже не замечаю их там, если не смотрю на свое тело", – говорит Стефани.

"Я нашел недавнюю царапину под линией подбородка, и это мне показалось очень странным местом для какой-либо раны. Еще у меня возникает экзема, поэтому я часто рассеянно чешусь".

По словам Стефани в ее спальне есть что-то, что постоянно ее беспокоит.

"Я сплю с двумя масками для глаз, которые накидывают тебе на голову. Но иногда я нахожу подушки и маски на полу. Это кажется странным, хотя может быть просто случайностью".