 

Инстапокалипсис (Фейсбукедон) – Личное мнение

05.10.2021, 12:06, Разное
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Вчера весь мир накрыло — простые и добрые люди лишились доступа к Инстаграму, Фейсбуку и чатику для переписок Вотсапп.

Проблемы начались ещё в полдень, а к шести вечера всё повисло настолько прочно, что поедатель стейков Джиган вспомнил, что у него есть Твиттер:


Фото: Соцсети

Но и Твиттер долго не продержался. К восьми часам начались сбои, а к 9 он повис. Притормозил Гугл со своей почтой и внутренним мессенджером, посыпались Zoom, Netflix и даже банки.

Что это было?

По предварительной, но самой правдоподобной версии — программисты Цукерберга выкатили обновление на сервера. Как оно и бывает, когда экономишь на специалистах, что-то пошло не так.

https://t.me/lenamiro/9859

Я давно не пользуюсь Вотсаппом — это небезопасно. Веря в людей, я думала, что и они уже все давно в Телеграме. Но вчера вечером градом посыпались сообщения от давно забытых знакомых — все теперь завели Телегу.

Одновременно, что особенно напугало некоторых, появилась информация, что на продажу выставлены данные 1,5 миллиардов пользователей Фейсбука. Мало того, что Фб и Инста модерируют ленту, как им вздумается, манипулируют общественным мнением, так ещё регулярно происходят и сливы.

Полтора миллиарда — это фактически все активные пользователи сервисов Цукерберга.

Очень надеюсь, что вчерашний сбой Фейсбука и его сервисов приведёт к переходу людей в Телеграм — он единственный, кто не завис и продолжил стабильно работать.

50 миллионов новых пользователей скачали приложение Телеграма. Мало того, что детище Дурова оказалось самым стабильным каналом связи с близкими и родными, так Телеграм ещё — самый стабильный источник получения информации и новостей.

Я советую подписаться на мой канал в Телеграме, поделиться ссылкой на него с близкими и получать всю важную информацию и интересные новости стабильно и без сбоев.

Как вы пережили вчерашнее? Удалили Вотсапп? Скачали Телеграм? Чем занимались весь вечер?

Источник: Лена Миро



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