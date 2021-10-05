Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается в конце октября – Данилов

“Этот период, две-три недели, нам с вами надо пройти. Мы заранее делаем прогнозы и ориентируемся на них. Пик заболеваемости ожидается в конце этого месяца”, – отметил Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 октября заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Украине совпадает с той, которая наблюдалась в период предыдущего пика заболеваемости.

“Несмотря на то что прирост заболевших и госпитализированных несколько замедлился, по состоянию на данный момент занято уже 22,5 тыс. коек людьми с подтвержденным COVID-19 и с подозрением”, – сказал Шмыгаль.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 октября в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев COVID-19, умерло 57,2 тыс. человек.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре этот показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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