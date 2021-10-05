Шустер: Безусловный базовый доход – это зарплата за жизнь. Украина должна была стать первой страной, где его ввели

Он сказал, что описал это в своей книге” Свобода слова против страха и унижения” в главе “Мой рецепт выживания Украины”.

“Когда ведешь программу в пятницу, когда 20-й раз обсуждаешь цены на газ или коррупцию, слышишь все время те же рецепты и те же ответы… Одна сторона обвиняет другую… В общем, ты понимаешь, что ты в каком-то тупике и нет ответов. Когда я писал книгу, подумал: “Ну как? Я сейчас опишу все, что происходит в стране с точки зрения массовых эмоций, и не скажу, что думаю, как решить эту проблему? Как решить проблему страха и унижения, которые преобладают в стране, в жизни людей”, – рассказал Шустер.

По его мнению, именно введение безусловного базового дохода поможет решить эту проблемы.

“Давайте я сейчас назову безусловный базовый доход проще – это зарплата за жизнь. Каждый человек с момента рождения, неважно, в какой он семье родился, начинает получать зарплату за жизнь. Естественно, за это [вначале] отвечают ваши родители, если они у вас есть, или кто-то [другой] будет этим распоряжаться… Что важно? Абсолютно безусловный. Нет условий. У каждого равные возможности должны быть на старте жизни. Человек может родиться с огромным талантом, а может родиться с ограниченными возможностями – жизнь непредсказуема. Он может родиться в ответственной, правильной семье, а может родиться в семье, где нет этого чувства ответственности. Всякое может быть. Но этот человек получает зарплату с момента рождения и до конца жизни”, – объяснил свою идею Шустер.

В дальнейшем, продолжил он, благосостояние человека будет зависеть от него самого, но безусловный базовый доход должен выплачиваться ему в течение всей жизни.

“Как дальше развивается его жизнь, какие у него стимулы, – это уже проблема стимулов. Есть стимул учиться, есть стимул получать образование, есть стимул входить в конкуренцию, есть стимул создавать что-то свое? [Хорошо]. Нет стимула – значит, нет стимула. Это побочный эффект системы, в которой мы все находимся”, – сказал ведущий.

Шустер подчеркнул, что в каждой стране безусловный базовый доход должен составлять разную сумму.

“Это вопрос каждой страны в отдельности. Скажем, в Индии $3 в день – это огромная сумма, которая меняет семейный бюджет… А в Англии будут рассматриваться уже другие цифры вообще”, – отметил он.

При этом, по мнению ведущего, Украина – идеальная страна для этого нововведения.

“Я считаю, что Украина должна была стать первой страной, где его ввели. Украина – идеальная страна для этого, она пронизана коррупцией. А бюджет коррупции выше, чем бюджет страны. И в этом нет никакого сомнения”, – сказал ведущий.

По его мнению, безусловный базовый доход – это самая действенная мера против коррупции.

“Потому что гражданин, ответственный за то, что получает от государства, уж точно будет следить за коррупционерами. Потому что все разворованные деньги воруются из его кармана”, – объяснил Шустер.

Интервью Гордона с Шустером и его партнером Павлом Елизаровым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

О введении безусловного базового дохода в последние годы дискутируют во многих в странах, в том числе странах Евросоюза, отметила “Немецкая волна”. Сторонники этой идеи считают, что регулярная выплата от государства помогла бы сгладить все региональные различия внутри ЕС и усилила бы социальное и экономическое сотрудничество. По данным вещателя, в ЕС продолжается сбор подписей за эту идею.

В Финляндии в течение двух лет – в 2017-м и 2018-м – проводили подобный социальный эксперимент: 2000 безработным правительство выплачивало по €560 в месяц. Выплаты не зависели от того, нашел человек работу или остался безработным. Считалось, что гарантированный доход будет стимулировать людей на поиск заработков, а также повысит мобильность на рынке труда, поскольку у граждан будет сохраняться доход в период смены работы.

В 2020 году в Финляндии огласили окончательные результаты эксперимента, сообщило издание New Scientist. Он показал, что базовый безусловный доход влиял на психологический комфорт граждан. Участники программы рассказали, что чувствовали большую уверенность в завтрашнем дне, сообщила представитель Института социального страхования Финляндии Минна Иликянне. Кроме того, получатели базового безусловного дохода больше работали: в период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года они работали в среднем 78 дней, что на шесть дней больше, чем те, кто получал пособие по безработице. В то же время правительство Финляндии отказалось продлить эксперимент.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

—