“Вау, сочная какая”, ” Пусть Мурат локти кусает”. Ани Лорак снялась в бикини на крыше небоскреба в Дубае

Певица позирует в кадре возле плавающего подноса.

“Любовь к ближнему начинается с любви к себе. Посылаю позитивное настроение и желаю доброго утра”, – написала она.

“Пусть [экс-супруг] Мурат [Налчаджиоглу] локти кусает”, – отреагировали на фото подписчики, вероятно, подразумевая его помолвку с новой возлюбленной, визажистом Лилией.

“Очень сексуальная”, – оценили образ певицы фолловеры.

“Вау, сочная какая”, – написали поклонники.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В последнее время Ани Лорак живет и работает в России. Летом 2021 года артистка выступила в Одессе, после чего отправилась на фестиваль в Сочи (Россия).

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