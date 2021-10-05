“Måneskin по-украински”, “Дамиано, это ты?” Dantes снялся с голым торсом и ярким макияжем
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“Хотел написать лонгрид. А потом подумал: “Кто будет читать текст, в котором нет ответа на вопрос, почему я в таком виде”, – заявил он.
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Подписчики заметили сходство Dantes с фронтменом итальянской рок-группы Måneskin, победившей на “Евровидении 2020”, Давидом Дамиано.
“Måneskin по-украински”, – заявила подписчица annet_inpp.
“Дамиано, это ты?” – спросила elizzabef.
Контекст:
Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”.
После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.
Музыкант женат на украинской певице Dorofeeva (Надя Дорофеева), экс-солистке группы “Время и Стекло”. Пара зарегистрировала брак в 2015 году.
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