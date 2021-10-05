 

“Måneskin по-украински”, “Дамиано, это ты?” Dantes снялся с голым торсом и ярким макияжем

05.10.2021, 12:02, Новости дня
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“Хотел написать лонгрид. А потом подумал: “Кто будет читать текст, в котором нет ответа на вопрос, почему я в таком виде”, – заявил он. 

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Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

Подписчики заметили сходство Dantes с фронтменом итальянской рок-группы Måneskin, победившей на “Евровидении 2020”, Давидом Дамиано.

“Måneskin по-украински”, – заявила подписчица annet_inpp.

“Дамиано, это ты?” – спросила elizzabef.

Контекст:

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”.

После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Музыкант женат на украинской певице Dorofeeva (Надя Дорофеева), экс-солистке группы “Время и Стекло”. Пара зарегистрировала брак в 2015 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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