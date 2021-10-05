Данилов: Сначала нужно привить взрослых, а потом уже переходить на детей и подростков

“Что касается вакцинации детей, сначала нужно привить взрослых, а потом уже переходить на детей и подростков”, – подчеркнул он.

По словам Данилова, в Украине очень агрессивная антивакцинальная компания.

“Мне очень жаль, что [есть] некоторые религиозные общины, которые выступают против вакцинации. Это неприятная ситуация, учитывая, что мы [находимся] в состоянии информационной войны. Это непросто для нас”, – добавил он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. За время прививочной кампании в стране уже вакцинировались 7,2 млн человек.

В июле Минздрав утвердил рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике о возможности вакцинации детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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