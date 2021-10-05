 

Больше 25 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки

05.10.2021, 11:40, Разное
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Согласно свежим данным, за минувшие сутки в России было зарегистрировано 25 110 новых случаев коронавируса. Заражения были зафиксированы во всех регионах страны. За те же сутки выздороветь успели 18 568 человек. Сообщается также о 895 летальных случаях за тот же срок, что является новым рекордным значением за все время пандемии, сообщает “Радио 1”.

Регионом, в котором регистрируется наибольшее число новых заболевших ковидом, по-прежнему остается Москва. В столице отчитались о 3827 заразившихся. На второй строчке антирейтинга остался Санкт-Петербург, власти которого внесли в официальную статистику данные о 1894 пациентах. Замыкает эту тройку Московская область, в которой число новых заболевших оценивается в 1788, передает телеканал “360”.

В общей сложности за все время наблюдений в России было выявлено 7 637 427 случаев коронавируса. За это же время выздороветь смогли 6 759 059 человек. Летальных исходов, внесенных в статистику, оказалось 211 696, пишет RT.

Отметим, эксперты говорят о вероятности возникновения новых волн коронавируса в мире. Не исключено, что затронет это и Россию. Однако негативный эффект возможно снизить. Для этого необходима кампания по массовой вакцинации. Это поможет и каждому человеку, сделавшему прививку, либо не заразиться, либо легче перенести болезнь.



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