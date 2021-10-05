 

Названы регионы России с самой успешной экономикой

05.10.2021, 11:40, Разное
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Министерство экономического развития России ожидает, что по итогам текущего года наибольший экономический рост среди регионов России покажут Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутия. Соответствующие данные отражены в прогнозе социально-экономического развития ведомства на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

По оценкам специалистов, рост валового регионального продукта (ВРП) в ЯНАО вырастет на 10,2%, а в Якутии темпы развития составят 8,3%. Тройку лидеров замыкает Челябинская область, где ожидается повышение ВРП на 6,7%. Помимо них в число быстрорастущих экономик вошли Амурская область (+5,1%), Чукотка (+4,7%), а также Краснодарский край и Нижегородская область, где ожидается подъем на 4,5%, сообщает Ura.ru.

Напротив, наихудшая ситуация прогнозируется в Ханты-Мансийском автономном округе (+0,7%), Удмуртии (+1,1%), а также Туве, Карелии и Кировской области, где рост составит 1,2%, передает телеканал “360”.



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