Назван самый красивый автомобиль

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05.10.2021, 11:36, Разное
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Эксперты назвали самый красивый в мире автомобиль. Этот титул получил дорогостоящий гиперкар Bugatti Bolide.
Автомобиль проектировался на основе серийной машины Chiron. Bugatti Bolide выпустили маленьким тиражом – с конвейера сошли всего четыре десятка экземпляров. Больше всего суперкар поразил своими техническими параметрами. До первых 100 километров в час он разгоняется за 2,17 секунды. В качестве сравнения эксперты привели Renault Logan, который 100 километров в час набирает за 13,9 секунды.

Эти динамические характеристики обеспечиваются за счет мотору Chiron W16. Под капотом находится 8-литровый движок с квадротурбонаддувом. В гиперкаре мощность агрегата увеличена до 1600 лошадиных сил при учете заправки бензином.

Bugatti Bolide имеет необычную внешность, которую оценили члены жюри прошедшего в Париже международного конкурса. Автомобиль удостоился высшей награды. В конкурсе принимали участие серийные модели спортивного типа, стоимость которых превышает 60 тысяч евро.

Источник: 110km.ru



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