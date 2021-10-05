Неизвестный предупредил мир о сбое соцсетей за 15 минут до происшествия

Неизвестный пользователи форума 4chan предупредил мир о сбое социальных сетей за 15 минут до происшествия. Он отметил, что работает в крупной интернет-компании и там уже готовятся к отключению.

В сообщении от неизвестного отправителя указывалось, что приблизительно через 15 минут начнётся глобальное отключение интернета. Первыми попадут под удар социальные сети. В конце он написал: «Уже начинается, извините». И действительно через установленное время после сообщения сервис WhatsApp и Instagram перестали работать, а вслед за ними трудности с доступом появились у пользователей Viber, Gmail и даже TikTok.

Эксперт в сфере информационных технологий Алексе Раевский рассказал, что причин может быть несколько. Самой очевидной является сбой в материнской компании. Facebook, Instagram и WhatsApp принадлежат одной корпорации и поэтому если у неё возникнет сбой, то и у всех других приложений аналогично начнутся трудности. Также нельзя исключать перебои с электропитанием или даже обычные неполадки с оборудованием.

Источник: ren.tv