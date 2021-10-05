В мире: Почему Запад отправил Зеленскому «черную метку»

Агентство по предотвращению коррупции Украины пообещало к 18 октября проверить компромат на Зеленского из нашумевшего «досье Пандоры». Беспокоиться Зеленскому не стоит, все силовые структуры Украины – под его полным контролем. Волновать Зеленского должен тот факт, что удар по репутации прилетел к нему не из Москвы, а из Вашингтона. Как Зеленский потерял в глазах Запада имидж некоррумпированного политика?

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины проверит декларации президента Украины Владимира Зеленского и главы Службы безопасности страны (СБУ) Ивана Баканова, используя данные «досье Пандоры», представленного международным консорциумом журналистских расследований. Об этом в понедельник сказал глава агентства Александр Новиков. В то же время Новиков подчеркнул, что проверка идет в плановом порядке. «Проверка была начата еще в апреле, ее результаты будут опубликованы до 18 октября», – пообещал он.

«Сами по себе эти факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности», – цитирует Новикова ТАСС. Он добавил, что действия 2012 года, о которых, в частности, идет речь в расследовании, «в принципе не могут быть квалифицированы как нарушение в рамках компетенции НАПК».

В воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), штаб-квартира которого расположена в Вашингтоне, опубликовал «досье Пандоры» (Pandora Papers). В «досье» говорится о якобы причастности не менее 35 мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых оказались президент Украины Владимир Зеленский, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие. В списках также фигурируют более 300 чиновников из порядка 100 стран.

Из документов следует, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским, который, по версии расследователей, «отмыл 5,5 млрд долларов через сеть подставных компаний, покупая фабрики и коммерческую недвижимость в самом сердце США».

Более того, Зеленский и братья Сергей и Борис Шефиры зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой оказался нынешний шеф СБУ Иван Баканов. Еще до избрания президентом в 2019 году Зеленский передал свою долю в офшорной компании Шефиру, ныне – первому помощнику президента. В конце сентября на Шефира было совершено вооруженное нападение, но чиновник не пострадал.

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко не исключает, что Зеленский, Шефир и Баканов до сих пор владеют целым рядом офшорных компаний и задействованы в отмывании денег. В этой связи он призвал Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) наложить санкции «против указанных в расследовании физических и юридических лиц». Обращаясь к Зеленскому, депутат написал: «Думаю, сейчас Дмитрий Разумков точно проголосует за введение санкций против вас и вашей компании». Напомним, спикер Верховной рады Разумков ранее отказывался голосовать на заседании СНБО за санкции против граждан Украины.

По мнению лидера украинской «Партии Шария», блогера Анатолия Шария, упоминание Зеленского в «досье Пандоры» стало «первым, но не последним прилетом» с Запада, «черной меткой» по поводу недавнего заявления украинского лидера о «наглой» внешней политике его страны. «Я думаю,

Зеленский уже всех достал, он ведет себя как неадекватный человек, который выдает себя за президента. Кому это надо?

Запад уже рассматривает смену этого идиота на что-то более вменяемое», – сказал Шарий в интервью газете ВЗГЛЯД.

Однако политик убежден, что внутри Украины Зеленскому можно не опасаться юридических последствий, поскольку глава СБУ также засветился в «досье», хотя «на самом деле скандалище колоссальный». Шарий сообщил со ссылкой на свои источники, что в офисе президента разрабатывали антикризисный план действий, как «перебить» этот слив, вплоть до инсценировки покушения на президента или имитации обстрела жилых домов в Донбассе на подконтрольных Киеву территориях – с тем, чтобы обвинить в этом «сепаратистов».

В итоге во офисе президента сошлись на том, что при якобы случайном подходе журналиста к президенту, Зеленский назовет офшоры обычной бизнес-схемой. Заявление в этом духе уже сделала супруга главы государства Елена.

«Это прекрасный вариант, если забыть о том, что Зеленский в своих нападках на Порошенко во время избирательной кампании активно использовал тему офшоров своего соперника», – отметил Шарий. Блогер напомнил, что через офшорную компанию «Студия Квартал 95» (была создана Зеленским на основе команды КВН) продает свои передачи российским телеканалам.

«Но самое ужасное то, что через эти офшоры, скорее всего, выводились деньги Игоря Коломойского из «Приватбанка». Но я думаю, что украинский избиратель временами частично настолько глупый, что информация об офшорах ни на что не повлияет, а вот в нормальном государстве могла бы повлиять вплоть до импичмента», – подчеркнул Шарий.

Сам Зеленский не стал комментировать расследование, за него в понедельник это сделал советник главы офиса президента Михаил Подоляк. «Практически вся эта информация уже использовалась оппонентами Владимира Зеленского во время избирательной кампании 2019 года. Ни тогда, ни тем более сейчас в этой информации нет ничего компрометирующего», – сказал он изданию LIGA.net.

Подоляк подчеркнул, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти, а бизнес-практики Украины до первой половины 2010 года «требовали инструментов защиты собственности от тогдашней власти». Выводы расследования о финансовой связи Зеленского и Коломойского Подоляк назвал «конспирологией».

«Ущерб для Зеленского – пока только репутационный. В обнародованных данных нет ничего, что можно было бы предъявить Зеленскому в качестве нарушения украинского законодательства. К тому же вся правоохранительная система Украины находится под полным контролем президента», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Но сам факт упоминания в расследовании, которое финансируется грантовыми западными структурами, к которым причастны Сорос и его компания, означает неприятный сигнал для команды Зеленского – на Западе его больше не рассматривают как великого реформатора. Это лишает его имиджа морально чистого, некоррумпированного политика, – считает Погребинский. – Значит, он «такой, как все» наверху. И это чревато для Зеленского падением общественной поддержки».

Эксперт подчеркивает, что само наличие офшорных схем не соответствует публичному образу Зеленского. «Как утверждается в обнародованных результатах расследования, Зеленский переписывал какие-то свои активы на членов своей команды – на Шефира и Баканова, – отметил эксперт. – Для западных наблюдателей сам по себе этот факт – уже не комильфо. Он оказался в ряду тех самых олигархов, с которыми он публично борется, да еще и получает деньги от самого одиозного из них – от Коломойского. Теперь возникает подозрение, не принимал ли он сам участие в отмывании денег «Приватбанка». Есть основания для начала более серьезного расследования, и это ставит Зеленского в морально сложное положение».

«Зеленский предстает как очень мутный тип, который не только уклонялся от налогов через офшоры (как это делал Порошенко), но и, скорее всего, участвовал в криминальных схемах Коломойского по выводу средств из «Приватбанка», пишет главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва. «Связка Зеленского и Коломойского еще раз подтверждена и на Западе станет аксиомой.

А заодно и станет аксиомой, что Зеленский продолжает покрывать Коломойского, несмотря на требования США»,

– считает Гужва. Напомним, что Минюст США давно уже добивается от Зеленского выдачи Коломойского, которого за океаном обвиняют в крупном мошенничестве.

Тем временем скандал вокруг «досье Пандоры» затмил на Украине главную новость последних дней – начало официальной процедуры отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, который из одного из ближайших соратников Зеленского превратился в его недруга. К понедельнику пропрезидентская партия «Слуга народа» набрала необходимые 150 подписей депутатов для отзыва спикера. Голосование, предрекает УНИАН со ссылкой на нардепов, может состояться в четверг.

Как отмечают эксперты, к следующим президентским выборам Разумков может превратиться в главного оппонента для Зеленского, заменив в этом качестве экс-президента Порошенко. В таком случае он наверняка будет использовать компромат из «досье Пандоры» в своей предвыборной риторике. «Но на следующих выборах президента «досье Пандоры» будут вспоминать все конкуренты Зеленского, не только Дмитрий Разумков», – предсказывает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Хотя Дмитрий Разумков сможет стать главным оппонентом Зеленского только если вокруг него консолидируются финансовые элиты», – сказал политолог. «Однако напрямую поддерживать Разумкова многим из финансовых кругов украинского бизнеса будет сложно, это будет чревато репрессиями со стороны офиса президента. Скорее всего, поддержка будет ограниченная, а Разумков будет просто одним из соперников Зеленского», – считает эксперт.

Фракция Зеленского в Верховной раде запугана президентом, поэтому весьма вероятно, что «Слуги народа» проголосуют за отставку Разумкова, правда, это вряд ли случится на этой неделе, добавляет Погребинский. «Разумков уже сказал, что будет требовать, чтобы его отставка происходила строго по регламенту. Для этого спикеру обязаны дать две недели. Он должен подготовить отчет о своей работе и так далее. А Зеленский требует уволить Разумкова до его дня рождения, 8 октября. Решатся ли на это нарушение регламента, не знаю», – подытожил эксперт.

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