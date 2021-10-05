Силуанов ушел на самоизоляцию

Министр финансов Антон Силуанов находится на изоляции по состоянию здоровья, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Во вторник в Совфеде проходят парламентские слушания по проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Силуанов принимает участие в слушаниях в режиме видеоконференции.

«Антон Германович сейчас находится на изоляции. Мы вас приветствуем, благодарим, что вы с нами. Желаем вам как можно быстрее поправиться, выйти из режима изоляции», – передает ТАСС обращение Матвиенко к Силуанову.

В слушаниях по бюджету в Совете Федерации Силуанов участвует по видеоконференцсвязи.

«Благодарим вас за участие, желаем как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции», – передает РИА Новости слова спикера.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Документ сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики на 3% в течение ближайших трех лет. Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году – 25,54 трлн рублей, в 2024 году – 25,83 трлн рублей.