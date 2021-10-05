“Первооткрывателям всегда страшно”: Юлия Пересильд рассказала, чем занималась на Байконуре в последние дни перед съемками “Вызова”

Пятого октября будет произведен запуск космического корабля с представителями киноиндустрии на борту. Актриса Юлия Пересильд, которая сыграет главную роль в фильме «Вызов», рассказала о том, как прошла подготовка к столь важному событию.

Бортовая документация

Две недели назад Юлия вместе с режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым прибыла в Казахстан на Байконур.

Именно здесь и состоится запуск ракеты сегодня около полудня по московскому времени. Каждый день киношники посвящали изнурительным тренировкам. Они занимались на специальных тренажерах, учили бортовую документацию. Последний пункт, кстати, вызвал больше всего сложностей. Юлия призналась, что было тяжело изучить сотни неизвестных слов.

Команда приступит к съемкам фильма сразу после отделения от ракеты-носителя. Предположительно это произойдет через восемь минут после старта. На счету каждая минута. Все съемки будут длиться двенадцать дней, и это очень мало как для полнометражного фильма.

Поддержка

О процессе подготовки к запуску и выходу в открытый космос Пересильд рассказывала в своем микроблоге. Например, несколько дней назад на Байконур прилетела съемочная группа во главе с ведущим Иваном Ургантом. Он хотел повидаться с киношниками, но смог это сделать только через стекло. Все дело в том, что все члены экипажа находятся на карантине, к ним никого не пускают. Но, даже несмотря на такие жесткие условия, Юлия благодарна, что Ургант не обошел вниманием съемки фильма и решил осветить это событие в своей передаче.

Актриса призналась, что еще никогда в жизни не ощущала такой колоссальной поддержки. Все желают ей удачи и признаются в любви: не только близкие, поклонники, но также и коллеги по цеху и даже знаменитости из других сфер. Например, персональное видеообращение опубликовала на своей странице в «Инстаграме» певица Алла Пугачева. Она пожелала удачи Юлии. То же самое сделала и актриса Марина Александрова.

Нюансы полета

Вчера состоялась финальная читка сценария перед вылетом. Следующая состоится уже непосредственно на борту космического корабля. Об этом сообщила в своем микроблоге Юлия. Она написала, что первооткрывателям всегда страшно, зато безумно интересно. Артистка отметила, что они с членами экипажа с нетерпением ждут встречи с новым волнующим пространством. Юлия надеется на то, что космос их примет.

С собой в полет каждому члену экипажа можно взять только килограмм вещей. Актриса отдала предпочтение рисункам своих дочерей, украшениям и косметике. Юлия уже морально настраивается на изменения в своей внешности. Космонавты говорят, что лицо отекает из-за прилива крови к голове. Актриса призналась, что отражение в зеркале не всегда радует по утрам на Земле. Что уж говорить о космосе? Она с нетерпением ждет утра 6 октября, чтобы увидеть, изменилась ли внешность в невесомости.

Юлии придется взять на себя обязанности гримера. Режиссеру Шипенко придется стать на время оператором.

Клим признался, что сценарий переписывался до самого последнего момента. Не исключено, что какие-то правки будут внесены уже в космосе.