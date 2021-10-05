 

Удобные и стильные: какие сумки выбирают женщины осенью 2021

05.10.2021, 11:22, Разное
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Осень принесла нам много новинок, и это касается не только одежды, но и аксессуаров. В этом году в моде стильные и эффектные модели сумок с бахромой. Однако также популярными остаются сумки, которые пользовались популярностью в прошлых сезонах. Вот некоторые стильные модели, которые сейчас в тренде.

Сумка-хобо

У каждой женщины обязательно должна быть такая сумка. Это вместительная мягкая модель, в которую можно положить совершенно все, что потребуется. Она очень удобная для прогулок, работы.

Так как сумка-хобо имеет достаточно простой и непринужденный вид, она отлично будет смотреться вместе с повседневной одеждой. Гармонично выглядит такой аксессуар и с деловой одеждой.

Сумка-шоппер

Многие женщины считают, что это самая лучшая сумка, особенно когда нужно ходить за покупками.

Кроме того, это достаточно вместительный аксессуар, в котором легко поместится косметичка, зонтик и даже шапка.

В моде сейчас шопперы из мягкого материала, а также различные модели из более жестких материалов с длинными или короткими ручками. В отличие от хобо, шопперы являются более структурированными по форме. Есть множество вариантов таких сумок, поэтому можно легко выбрать для себя желаемый вариант.

Рюкзак

В этом сезоне в моду вернулись рюкзаки, однако только не жесткой формы, а и более мягкие, затягивающиеся сверху. Они выглядят очень красиво, стильно и эффектно.

Такие рюкзаки отлично смотрятся как с пальто, так и с пуховиками. Можно носить их с брюками, платьями и даже деловыми костюмами.

Меховые модели

Осенью актуальны стильные и лаконичные модели, выполненные из искусственного меха.

Лучше всего они смотрятся вместе с вещами из шерсти, теплого трикотажа, флиса.

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Небольшие клатчи

Сейчас большой популярностью пользуются небольшие сумочки прямоугольной формы с маленькой и удобной ручкой.

Однако проблема такого аксессуара заключается в том, что он совершенно не подойдет девушкам высокого роста, так как на их фоне клатч будет выглядеть слишком миниатюрным.

Подобную сумку можно носить с чем угодно. Однако выбирая наряд, нужно учитывать то, как именно клатч впишется в образ.

Сумки в стиле Celine

Этот аксессуар пользуется огромной популярностью. Такая сумка просто отлично подойдет для повседневного или делового образа, также с ней можно отправиться на романтическое свидание.

Асимметричные модели

Асимметрия пользуется большой популярностью на протяжении длительного времени.

Дизайнеры выпускают необычные по форме сумки, например, со скошенными боковинами, и многие другие оригинальные модели. Такие аксессуары помогут разнообразить образ.



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