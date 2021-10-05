“Ого! Огонь! Жги, детка”. Звезда “Женского квартала” Оруджова снялась с голой грудью
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Артистка опубликовала откровенное видео после портретного фото. Оруджова позирует в кадре, принимая различные позы на высоком стуле. При этом голую грудь актриса прикрывает рукой, а бедра и пах – белой тканью.
“Совсем скоро – новый сезон “Женского квартала”. Будет горячо. Как минимум у меня там сгибались оба колена, я считаю, это секси”, – написала она, вероятно, подразумевая травму ноги, которую получила во время участия в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.
“Ого! Огонь! Жги, детка”, – отреагировали подписчики.
“Красотка”, – прокомментировали ролик фолловеры.
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Контекст:
Оруджова родилась в 1982 году в Запорожье. Кроме участия в “Женском квартале”, актриса является участницей проектов “Лига смеха” и “Игры приколов”.
В сентябре 2021 года Оруджова принимала участие в шоу “Танцы со звездами”, но покинула проект после второго эфира из-за травмы.
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