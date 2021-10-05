 

Кличко ответил, пойдет ли на выборы президента и Верховной Рады

05.10.2021, 11:08, Новости дня
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“Во-первых, насчет президентских выборов – это все разговоры. Во-вторых, я нигде не озвучивал таких намерений. А СМИ, задавая такие вопросы, автоматически внушают нервозность тем людям, которые следят и анализируют, кто бы мог потенциально участвовать в следующих президентских выборах. У меня сегодня огромное количество задач в городе Киеве”, – рассказал Кличко.

При этом мэр столицы отметил, что его партия УДАР планирует участвовать в очередных парламентских выборах, которые должны состояться в 2023 году.

“Я уверен, что наша политическая сила – партия УДАР – будет участвовать в следующих парламентских выборах. Мы сейчас занимаемся развитием наших ячеек, региональных организаций по Украине. И уверен, что присутствие наших депутатов в Верховной Раде – это инструмент для влияния на политические процессы, на изменения в Украине”, – отметил Кличко.

Контекст:

Кличко занимает пост мэра Киева с 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентного барьера.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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