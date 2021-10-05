 

Данилов сказал, когда состоится следующее заседание СНБО

05.10.2021, 11:08, Новости дня
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По словам Данилова, на заседании рассмотрят вопрос контрабанды и пользования недрами Украины.

Контекст:

Заседания СНБО, как правило, проходят по пятницам.

Предыдущее заседание состоялось 17 сентября. На нем Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против лиц, которые принимали участие в организации голосования на выборах в Госдуму России на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

СНБО также ввел санкции против семи сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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