Данилов сказал, когда состоится следующее заседание СНБО

По словам Данилова, на заседании рассмотрят вопрос контрабанды и пользования недрами Украины.

Контекст:

Заседания СНБО, как правило, проходят по пятницам.

Предыдущее заседание состоялось 17 сентября. На нем Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против лиц, которые принимали участие в организации голосования на выборах в Госдуму России на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

СНБО также ввел санкции против семи сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.

—