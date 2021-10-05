 

“Когда Илона это говорила, все судьи были шокированы”. Участник “Танцев со звездами” Войтенко возмутился судейством Гвоздевой

05.10.2021, 11:08, Новости дня
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“Я сегодня увидела очень много танцев, к сожалению, кроме квикстепа. Мне было квикстепа почему-то маловато, а когда он был не настолько динамичным, каким должен быть”, – заявила Гвоздева.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube

После завершения эфира, Войтенко прокомментировал заявление Гвоздевой.

“Я очень доволен комментариями наших постоянных судьей, и я очень, очень недоволен комментарием Гвоздевой, потому что он неадекватный. Тим более мы пересматривали их номер с Ласточкиным, когда они танцевали тоже квикстеп – очень медленный квикстеп. То есть если ты говоришь, что у вас медленный квикстеп, надо или показывать, или танцевать так. И когда Илона это говорила, все судьи были шокированы. Зачем такое делать еще и оценку такую ставить”, – заявил артист.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Изначально в шоу принимало участие 14 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

По итогам первых пяти эфиров шоу покинули участник украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта), который танцевал в паре с украинским хореографом Екатериной Тришиной, украинский актер и стриптизер Алексей Суровцев, выступавший в паре с танцовщицей Марией Колосовой, комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса “Женского квартала” студии “Квартал 95” Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон. Сейчас в проекте осталось 10 пар. 

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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