Акции Газпрома обновили исторический максимум
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Стоимость акций компании Газпром в ходе торгов на Московской бирже достигала 381,35 рубля за штуку, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки.
По состоянию на 10.05 (мск), акции Газпрома подорожали на 1,41%, до 381,35 рубля, а на открытии торгов поднимались в цене до 382,85 рубля. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,61%, передает РИА «Новости».
Тем временем цены фьючерсов на газ в Европе достигли нового рекордного значения, впервые превысив 1200 долларов за тысячу кубометров. Максимум начала торгов составил 1228,8 доллара.
При этом накануне цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
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