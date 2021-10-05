 

Акции Газпрома обновили исторический максимум

05.10.2021, 10:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтоимость акций компании Газпром в ходе торгов на Московской бирже достигала 381,35 рубля за штуку, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 10.05 (мск), акции Газпрома подорожали на 1,41%, до 381,35 рубля, а на открытии торгов поднимались в цене до 382,85 рубля. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,61%, передает РИА «Новости». 

Тем временем цены фьючерсов на газ в Европе достигли нового рекордного значения, впервые превысив 1200 долларов за тысячу кубометров. Максимум начала торгов составил 1228,8 доллара.

При этом накануне цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.11 / Американский дипломат назвала основные вызовы на пути Украины в НАТО

07.09 / Зеленский изменил состав координационного совета по противодействию COVID-19

10.10 / Высланному из Латвии военному пенсионеру стало плохо с сердцем

03.02 / В Евросоюзе одобрительно отнеслись к решению СНБО Украины о санкциях – посол

27.06 / Свидетель по делу Ассанжа признался в ложных показаниях

04.01 / Ученый, открывший Эболу, рассказал о новой смертельной болезни

13.02 / Лошак: Самое важное, что делают Навальный и его команда – это борьба со священным трепетом перед властью

28.07 / На украинского мэра завели дело после фото с серпом и молотом

25.04 / Huawei начнет тестировать 6G после запуска двух спутников

26.11 / Генерал-майор СБУ Вовк: Даже маленького признака государственной измены в покупке чешских гаубиц – не нахожу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика