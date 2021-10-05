Назван «Учитель года-2021»

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05.10.2021, 10:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУчитель физики из Тюмени Екатерина Костылева стала победителем конкурса «Учитель года» в 2021 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года-2021» является Костылева Екатерина Сергеевна, Тюменская область, учитель физики, гимназия номер 16», – передает РИА Новости слова Голиковой, которая подвела итоги конкурса.

Конкурс «Учитель года» в 2021 году стал 32-м по счету. В марте на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» президент Владимир Путин призвал модернизировать состязания так, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми. Для этого глава государства предложил проводить «Учитель года» в формате реалити-шоу длиной в год.

В финал конкурса вышли 85 человек из всех регионов страны. Среди них 15 преподавателей русского языка и литературы, 14 учителей английского языка и 14 учителей начальных классов, 11 преподавателей истории и обществознания, восемь учителей физики, семь учителей математики, шесть учителей биологии, пять учителей информатики, по два учителя химии и физической культуры, один учитель географии.

Ранее президент Владимир Путин поручил создать телевизионное шоу «Учитель года».



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