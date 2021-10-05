Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом, однако чувствует себя хорошо, его жизни ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где преподает Гаркалин.

«Да, все верно. Он в Коммунарке», – сообщил источник РИА «Новости» в ответ на вопрос о том, действительно ли Гаркалин госпитализирован с коронавирусом.

В пресс-службе вуза добавили, что артист чувствует себя хорошо, и на данный момент его жизни ничто не угрожает.

Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.

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