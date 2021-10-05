Надо ли идти к неврологу, если нет сил? Рассказывает невролог



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По словам врача, в первую очередь нужно понять, что именно вызывает это ощущение бессилия: мышечная слабость или именно чувство усталости?

Объективная мышечная слабость — это реальное снижение мышечной силы, то есть когда вам физически сложнее выполнять привычные действия. На приеме у врача мышечная слабость определяется так: пациента просят поднять руки вверх, после чего специалист пробует силой опустить руки. В этот момент он врач оценивает сопротивление пациента и может заметить, что с одной стороны сопротивление меньше.

Распределение мышечной слабости в различных группах мышц указывает на возможность различных заболеваний:

В руке или в ноге — это так называемый гемипарез. Может возникнуть в результате инсульта, черепно-мозговой травмы, рассеянного склероза или опухоли.

В обеих ногах — парапарез. Это состояние развивается в результате поражения спинного мозга вследствие инсульта, опухоли, травмы или инфекции.

Мышечная слабость в стопах и/или кистях симметрично указывает на полинейропатию. Это тяжелое неврологическое нарушение, характеризующееся поражением периферических нервов.

В отдельных группах мышцах — миопатия. Это группа заболеваний, в основе которых находятся различные нарушения метаболизма и в строении мышечной ткани, которые приводят к поражению мышц.

«Возможна такая ситуация: пациент чувствует сильную усталость к вечеру или после выполнения какой-то физической работы. Если врач посмотрит пациента в спокойном состоянии, с силой все будет в порядке, но если врач даст нагрузку на мышцы, тут-то и выявится реальное снижение мышечной силы. Это характерно для миастении — аутоиммунного заболевания, при котором снижается мышечный тонус»

Гайворонская Елена

эксперт

Клиника доказательной медицины Neplacebo, г. Воронеж

Врач отметила, что это лишь примерный перечень возможных причин, на самом деле вариантов может быть гораздо больше. Поставить точный диагноз сможет только врач в специальных тестах во время неврологического осмотра.

Что касается общего чувства усталости, то чаще всего его вызывают:

недосып и нехватка отдыха;

депрессия, тревожные расстройства

нарушение функции щитовидной железы, сахарный диабет и другие эндокринные заболевания;

туберкулез, гепатит, ВИЧ и др. инфекции;

анемия (малокровие);

побочный эффект некоторых препаратов;

онкологические заболевания.

Справиться с некоторыми из этих состояний действительно поможет невролог, но Елена Гайворонская рекомендует начать с консультации грамотного терапевта, который назначит дополнительные обследования и решит, к какому специалисту лучше направить.