Борис Листов: краткая биография и бизнес-приоритеты главы РСХБ

Листов Борис Павлович назначен руководителем Россельхозбанка в 2018 году. Под его управлением РСХБ принял стратегическую концепцию «Больше, чем банк» и запустил цифровую трансформацию. Размер кредитного портфеля финансового учреждения к 2021 году достиг рекордных 2,9 трлн рублей.

Образование и карьера до назначения в РСХБ

Борис Листов родился в 1969 году во Всеволожске (Ленобласть). Получил два высших образования: юридическое и экономическое. Защитил кандидатскую диссертацию в области экономики. В финансовой сфере работает с 1995 года.

С 2007 по 2009 год представлял интересы Еврейской АО в Совете Федерации. Входил в состав комитета по финансовым рынкам и денежному обращению, главной задачей которого является законодательное обеспечение банковской деятельности, рынка ценных бумаг и т. д.

Концепция «Больше, чем банк»: детали

В 2009 году Борис Листов сложил полномочия сенатора и перешел на работу в Россельхозбанк. В июне 2018 года был назначен руководителем главного сельскохозяйственного финансового учреждения страны. Начиная с 2000 года банк инвестировал в аграрный сектор России более 10 трлн рублей. Только в 2020 году сельхозпредприятиям было выделено 1,6 трлн рублей заемных средств. К началу 2021-го суммарный объем кредитного портфеля РСХБ достиг 2,9 трлн рублей, годовой рост составил 22%.

Руководством РСХБ принята стратегическая концепция «Больше, чем банк». Ее задача — выход за рамки классической модели финансовой организации и проведение серии мероприятий, направленных на развитие отечественного АПК и сельских территорий.

Составной частью концепции служат образовательные проекты. В 2020 году в четырех регионах России начала свою работу «Школа фермера», призванная повысить уровень подготовки действующих и будущих сотрудников сельхозпредприятий. До конца 2021 года, как заявил глава РСХБ, проект охватит более 40 регионов страны. На базе IT-кластера банка в течение ближайших месяцев будет запущена «Школа Интех», целью которой является повышение квалификации молодых специалистов в области информационных технологий.

Цифровизация банковских бизнес-процессов и клиентских сервисов

Еще одним элементом стратегической концепции служит цифровизация банковских бизнес-процессов и клиентских сервисов. В 2020 году РСХБ запустил не имеющую в России аналогов информационную экосистему «Свое. Фермерство», которая состоит из 30 сервисов. С ее помощью можно заказать необходимые в производстве сельхозпродукции товары и услуги, включая посадочный материал, прогноз урожая, консультации специалистов. На базе экосистемы развернуты сервисы, позволяющие подать заявку на ипотеку и найти работу в агропромышленном комплексе, интернет-магазин по продаже натуральных продуктов, площадка по подбору недвижимости в сельской местности и т. д.

Экосистема Россельхозбанка получила признание профессионалов как в банковской сфере, так и в области информационных технологий, завоевав ряд престижных наград. В их числе — победа в конкурсе CIPR DIGITAL 2021 (номинация «Цифровой прорыв») и премия FINAWARD-2021 (номинация «Решение для маркетплейса или экосистемы B2B»), учрежденная проектом «Банковское обозрение».