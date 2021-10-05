 

В Харькове умер один из пострадавших во время ДТП подростков

05.10.2021, 10:14, Новости дня
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Ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти, сообщили в мэрии Харькова со ссылкой на заместителя главного врача больницы Андрея Соцкого.

Второй пострадавший, 12-летний мальчик, находится в отделении политравмы в тяжелом состоянии.

“У ребенка ушиб мозга и скелетная травма”, – уточнили в пресс-службе горсовета.

Контекст:

Авария, в результате которой пострадали два подростка, произошла около 16.45. Грузовик DAF XS наехал на  детей, когда они шли по нерегулируемому пешеходному переходу. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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