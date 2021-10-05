 

Восемь областей Украины соответствуют “оранжевому” уровню эпидемической опасности – Минздрав

05.10.2021, 10:14, Новости дня
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В Житомирской два дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования в 20% (20,2% и 20,3%), в Закарпатской 4 октября превышена динамика госпитализаций (53%), в Запорожской три дня подряд превышен уровень госпитализаций 60 на 100 тыс. населения (60; 62,5 и 65,8) и два дня – динамика госпитализаций (50,5% и 55,1%).

В Ровенской области три дня подрял превышена динамика госпитализаций (56%, 56% и 59,1%), в Сумской – коэффициент выявления случаев инфицирования (21,4%; 22,7% и 22,9%). 

В Харьковской области три дня превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (20,8%, 21,4% и 23,2%) и уровень госпитализаций на 100 тыс. населения (65,8; 68,6 и 72,2). Также два дня была превышена загруженность койкомест с кислородом в 65% (70,1% и 66,4%), но 4 октября этот показатель вернулся в пределы нормы (63,6%).

В Херсонской области два дня подряд был превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения (65,4; 71,2) и динамика уровня госпитализаций (58,8% и 71,1%).

В Черновицкой области три дня подряд  превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения (69,4; 65,6 и 67,7).

Инфографика: moz.gov.ua

Другие регионы соответсвуют “желтому” уровню эпидемической опасности.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на 5 октября в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев COVID-19, умерло 57,2 тыс. человек.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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