В Facebook назвали причину масштабного сбоя. Утечек данных из соцсети не было

“Наши инженерные группы узнали, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь. Это нарушение сетевого трафика оказало каскадное влияние на способы связи наших центров обработки данных, в результате чего наши услуги были остановлены”, – заявили в компании.

В Facebook уточнили, что считают основной причиной сбоя – неправильное изменение конфигурации. Также в компании подчеркнули, что нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя.

“Мы приносим извинения всем пострадавшим и работаем над тем, чтобы больше узнать о том, что произошло сегодня, чтобы мы могли продолжать делать нашу инфраструктуру более устойчивой”, – отметили в компании.

Контекст:

Глобальный сбой в работе трех продуктов компании Facebook – приложений Facebook, Instagram и WhatsApp – начался 4 октября примерно в 18.45 по киевскому времени. Соцсети были недоступны и в мобильной версии, и на десктопе.

Twitter все это время продолжал работать и потроллил Facebook, пользователи Twitter и Telegram сочиняли шутки и рисовали мемы о коллапсе соцсетей.

Кроме того, на фоне заявления экс-менеджера компании Фрэнсис Хауген о том, что Facebook ставит “прибыль выше безопасности” пользователей, акции компании упали в цене. Цукерберг за несколько часов сбоя потерял $7 млрд, пишет Bloomberg.

Примерно в 1.20 5 октября по Киеву соцсети вернулись к нормальной работе.

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