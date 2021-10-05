Slavia расcказала, почему они до сих пор не развелись с Dzidzio

По словам артистки, разводом занимаются юристы Dzidzio, но если раньше у него не было времени на оформление бумаг, то теперь процесс приостановлен из-за ее занятости.

Отвечая на вопрос, откажется ли она после развода от фамилии мужа, певица заявила, что хотела бы вернуть свою фамилию, так как чувствует себя больше Притулой, чем Хомой. Slavia отметила, что точно поменяет фамилию, когда во второй раз будет выходить замуж.

Комментируя отношения с Dzidzio, артистка призналась, что сейчас они общаются намного лучше, чем раньше.

Slavia призналась, что ей “хочется, чтобы у Dzidzio появилась такая женщина, ради которой он будет сосредоточенным не только на музыке, но и на личной жизни”.

Контекст:

Dzidzio и Slavia поженились в 2013 году после продолжительных отношений. 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. “Мы договорились развестись”, – рассказал артист, уточнив, что около девяти месяцев они живут раздельно.

Комментируя заявление мужа о разводе, Slavia призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.

Детей у пары нет. По словам певицы, она мечтала о материнстве, но у супруга не было на это времени.

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