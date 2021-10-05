Исследователи заявили, что нашли реальный Ноев Ковчег и гору Синай

Археологи регулярно находят артефакты, которые подтверждают те или иные данные из Библии – существование определенных городов, событий или имен.

Однако верующих больше интересуют не остатки древних стен, а такие "чудесные" вещи как Святой Грааль, Ковчег Завета, скрижали Моисея и прочие. В том числе Ноев Ковчег и реальное расположение горы Синай.

Согласно Библии, именно на горе Синай Бог передал Моисею скрижали с 10 заповедями, после того, как Моисей провел там 40 дней и ночей.

Некоммерческая исследовательская группа "Doubting Thomas Research Foundation" занимается поисками реального местоположения горы Синай и Ноева Ковчега.

"Традиционно предполагается, что скорее всего гора Синай расположена в южной части Синайского полуострова в Египте. Хотя некоторые эксперты верят в достоверность этой традиции, многие разочаровались в отсутствии доказательств этого после обширных археологических раскопок в этом районе", указано на сайте этой группы.

"Результатом подобных разочарований стало повсеместное отрицание историчности Исхода и предложения о более чем дюжине других гор в качестве возможных кандидатов на гору Синай. Некоторые из этих кандидатов находятся на Синайском полуострове в Египте, а другие – дальше на восток, в Саудовской Аравии".

По словам исследователей "Doubting Thomas Research Foundation", гора Джебель-Макла является лучшим кандидатом на гору Синай. Джебель-Макла – вершина горного хребта Джебель-аль-Лоуз в северо-западной провинции Саудовской Аравии.

Среди представленных группой доказательств присутствует скала необычно темного цвета на вершине Джебель-Макла, что могло произойти в результате библейской истории о Боге, спускающемся на гору Синай в огне – утверждение, которое, впрочем, не может быть физически подтверждено.

Есть и другое косвенное свидетельство в поддержку их утверждения – необычно расколотая скала, которая якобы могла быть тем камнем, из которого Моисей соорудил новые скрижали после того, как разбил оригиналы, переданные ему Богом, когда увидел людей, молящихся Золотому тельцу.

Также там есть некие древние изображения на скалах – петроглифы, которые возможно изображали людей, поклоняющихся тельцу.

На днях в СМИ также попала другая громкая новость от той же группы о том, что обнаружен реальный Ноев Ковчег.

В 1957 году турецкий летчик, пролетая над горой Тендюрек в Турции, сфотографировал нечто, похожее на останки огромной лодки, лежащие на склоне горы. Это тут же стало сенсацией в мировых сми.

Позже это место неоднократно изучали различные исследователи и хотя некоторые из них утверждали, что да, это действительно останки огромного деревянного корабля, большинство уверяло, что это просто естественные скальные образования.

Это место, ныне известное как Дурупинар, несмотря на заверения об "обычных скалах", до сих пор продолжает притягивать к себе внимание как множества верующих, так и ученых.

Некоторые из них предлагают компромиссную гипотезу, говоря, что да, сверху это действительно скалы, но они якобы образовались за прошедшие тысячи лет на реальных останках Ноева Ковчега, погребенного под этими скалами.

По словам Райана Мауро, президента "Doubting Thomas Research Foundation", новые исследования с использованием георадара обнаружили "параллельную линию и прямые углы под поверхностью" этого объекта, которые "неожиданны для естественной геологической формации".

Георадиолокационные исследования (GPR) были проведены на этом участке компанией Topa 3D из Орегона (США), и они были удивлены этими результатами.

"Это не то, что вы ожидаете увидеть, если это место представляет собой просто твердую глыбу породы или скопление случайных обломков от селевого потока. Но эти результаты – то, что вы ожидаете увидеть, если это в самом деле искусственная лодка, соответствующая библейским описаниям Ноева ковчега", – говорит глава группы исследователей Эндрю Джонс, сотрудничающий с группой Мауро.

Райан Мауро очень рад, что Дурупинар привлекает к себе все больше внимания:

"Я знал, что ученые пришли к единому мнению, что это место – Дурупинар – лишь геологическая странность. До того, как узнать об этих сканированиях, казалось, что те, кто продолжал спорить в пользу того, что это реальный Ноев Ковчег, просто не могли принять правду и отпустить ее.

Это совершенно новая игра. Эти суждения об "обычных скалах" были сделаны десятилетия назад и основаны на ограниченных данных по сравнению с тем, что у нас есть сейчас. По мере того, как я узнал больше информации, я пришел к убеждению, что проект стоит моей поддержки и что очень важно, чтобы мы выяснили правду о месте Дурупинар".

В настоящее время Эндрю Джонс, "Doubting Thomas Research Foundation" и группа турецких ученых надеются провести еще одну новаторскую научную работу на этом месте и уже получили необходимое разрешение.