 

Таинственный гигантский «купол» обнаружили на спутниковых снимках Антарктиды

05.10.2021, 10:05, Разное
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Странный гигантский «купол» был запечатлен на спутниковых снимках Google Earth в Антарктиде.

Кадры из картографического сервиса Google Earth были опубликованы на YouTube-канале MrMBB333, который регулярно делится с пользователями Сети необычными наблюдениями и различными природными явлениями.

Таинственный гигантский «купол» обнаружили на спутниковых снимках АнтарктидыВ точке с координатами 66 36 14 S 99 43 40 E среди скал и снега на холодном континенте отчетливо просматривается странная фигура.

Автор видеоролика говорит:

– Вы можете видеть то, что выглядит как купол в этой области здесь, вроде как на боку, или, вполне возможно, какой-то диск. Я смотрю на это как на своего рода вентиляционное отверстие, а это, возможно, большой диск, воткнутый в землю.

Исследователь также прокомментировал второе скальное образование.

– Вот здесь справа есть то, что выглядит как еще одно отверстие в земле или снеге и льду, – продолжает он. – Это похоже на большой квадрат рядом с круглым куполом.

В настоящее время видео уже набрало более 40 тысяч просмотров, и многие пользователи озадачены данной структурой. Многие, кто по координатам в Google Earth находил этот загадочный «купол», не смог объяснить, что же это на самом деле.



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