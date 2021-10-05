 

Партнером Synergy HoReCa 2021 стал КД “Коктебель”

05.10.2021, 9:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инновации и тренды, новые идеи и проверенные временем маркетинговые подходы, рост внутренней эффективности и инструменты внешнего продвижения — вот лишь основные векторы тем, обсуждавшихся на саммите, прошедшем 4 октября в московском Согласие Hall. Уже на входе гостей встречал стенд одного из партнеров форума — старейшего в России коньячного производства из Коктебеля. Для создания аутентичной атмосферы в его конструкции были использованы настоящие дубовые бочки многолетней выдержки.

Подчеркнутое внимание участников и гостей форума к коктебельским мастерам коньячного дела не случайно. В контексте возникших в последние годы трендов на «локализм», то есть использования в ресторанах и кафе преимущественно местных продуктов и напитков, кейс «Коктебеля» стал эталонным. Ведь продукцию этого предприятия сегодня можно встретить не только на полках ведущих российских сетей в любой части России, но и в винных картах ресторанов таких премиальных сетей как Novikov group и White Rabbit Family.

Сотни гостей Synergy HoReCa высоко оценили выступления ведущих российских экспертов гостиничного и ресторанного бизнеса — генерального директора Ginza Project Максима Ползикова, основательницы сети семейных кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой, сооснователя «Чайхоны #1», «Депо.Москва», «Группы 354» Алексея Васильчука. Не менее теплые оценки заслужили и проводившиеся на протяжении всего дня форума коньячные дегустации как различных сортов из широкой линейки коктебельских коньяков, так и оригинальных коньячных коктейлей на их основе.

«Все, что нас не убивает, делает нас сильнее», — так организаторы и участники встречи вкратце суммировали опыт выживания отрасли в условиях пандемических ограничений. При этом, многие из них констатировали оптимистичные прогнозы на развитие индустрии гостеприимства в ближайшие годы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.08 / Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новым портретом принцессы Шарлотты по необычной причине

14.07 / Через две недели представят смартфон Nokia повышенной прочности

01.10 / Гражданская супруга погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым написала письмо Путину

29.08 / Историк Кнутов рассказал об уникальной точности российской бомбы «Дрель»

05.08 / Полина Гагарина впервые рассказала о разводе

15.06 / Как лето влияет на рост бровей, почему в летний период они растут быстрее

07.10 / Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли в Букингемском дворце Владимира и Елену Зеленских

21.09 / Скандалы: О чем пела Мария Певчих

01.06 / Скандалы: Игры сильных

03.11 / Кто создал загадочные пещеры Хуашань в Китае?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика