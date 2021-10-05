 

Психолог Юшкова назвала признаки зависимого от соцсетей человека

05.10.2021, 9:48, Разное
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Психолог Евгения Юшкова назвала признаки зависимости человека от социальных сетей. Эта тема была поднята после того, что произошел очередной сбой в Facebook. В результате миллионы пользователей по всему миру не смогли войти в свои аккаунты.
В течение семи часов был ограничен доступ к соцсети. После того, как все заработало, пользователи стали делиться своими эмоциями и переживаниями, которые появились после интернет-локдауна. Некоторые испытывали страх из-за того, что функционирование сервисов не восстановится. Нашлись и те, кто признался, что испытывал ломку, они пытались себя чем-то занять, чтобы не брать в руки смартфон.

Психолог Евгения Юшкова заявила, что люди злоупотребляют интернетом. Такие действия сказываются на жизни человека, влияют на поведенческие факторы. Если пользователь не может зайти в Сеть, то он становится нервным. Специалист заявила, что с признаками зависимости от интернета необходимо бороться. Изначально нужно ограничить время пребывания в социальных сетях. Периодически важно устраивать информационную разгрузку. Телефон стоит убирать и в вечернее время.

Перед сном необходимо предотвращать информационный стресс. За час до ночного засыпания важно отключать телефон. Если во время произошедшего сбоя человек почувствовал тревогу, это значит, что у него есть зависимость, пишет портал Newinform.



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