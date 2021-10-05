 

Эксперты автомобильного рынка назвали реальную стоимость автомобилей в России

05.10.2021, 9:48, Разное
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Эксперты автомобильного рынка назвали реальную стоимость новых отечественных автомобилей в России. Они также посчитали, сколько должен стоить премиальный сегмент с учётом всех издержек.
В настоящее время приобрести автомобиль даже в базовой комплектации мене чем за 1 млн рублей крайне сложно, учитывая стремительный рост цен и дефицит комплектаций. Автолюбители уверены, что цены неоправданно высоки и это не лишено смысла. Всё дело в выгоде государства и различных налоговых сборах. В Toyota Camry они могут достигать 1,2 млн рублей, а НДС LADA Vesta, стоимостью 1 млн рублей, составляет 200 тыс. Эксперты же объяснили, что правильнее исходить не из реальной стоимость автомобиля, а из уровня благосостояния граждан. В этом случае цены становятся разительно ниже. К примеру, самая доступная версия транспортного средства не должна превышать 10 месячных окладов, что составляет около 300 тыс. рублей. В случае с средним классом этот ценник повышается до 600 тыс. рублей, а уже за 900 должны продаваться автомобили премиум сегмента.

Причина такой разницы между уровнем дохода граждан и ценами на автомобили заключается в частных компаниях. Именно они устанавливают цены на продаваемые автомобили. Если же всё производство транспортных средств будет государственным, то в этом случае возможно урегулирование цены согласно уровню дохода граждан и тогда вышеперечисленные ценники вполне реальны на отечественные автомобили.

Источник: car.ru



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