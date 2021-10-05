 

Против задержанного за убийство студенток под Оренбургом завели дело об изнасиловании

05.10.2021, 9:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУголовные дела об изнасиловании и надругательстве возбудили против мужчины, задержанного за убийство трех студенток в Гае Оренбургской области, информирует Следственный комитет (СК).

В сообщении на сайте СК указывается, что в действиях подозреваемого Александра Лазарева «установлены признаки ряда дополнительных преступлений, с учетом чего возбуждены новые уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 131 («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней»); п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней»)».

Также возбуждены дела по статьям «умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба» и «неправомерное завладение автомобилем».

На минувшей неделе стало известно об обнаружении в городе Гай тел трех девушек 17, 18 и 19 лет. Лазарев признался в тройном убийстве. Напомним, его задержали при попытке угона автомобиля, он оказал сопротивление.

Мать подозреваемого рассказала, что после освобождения из тюрьмы жизнь ее сына начала налаживаться, произошедшее стало шоком для женщины.



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