Против задержанного за убийство студенток под Оренбургом завели дело об изнасиловании

Уголовные дела об изнасиловании и надругательстве возбудили против мужчины, задержанного за убийство трех студенток в Гае Оренбургской области, информирует Следственный комитет (СК).

В сообщении на сайте СК указывается, что в действиях подозреваемого Александра Лазарева «установлены признаки ряда дополнительных преступлений, с учетом чего возбуждены новые уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 131 («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней»); п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней»)».

Также возбуждены дела по статьям «умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба» и «неправомерное завладение автомобилем».

На минувшей неделе стало известно об обнаружении в городе Гай тел трех девушек 17, 18 и 19 лет. Лазарев признался в тройном убийстве. Напомним, его задержали при попытке угона автомобиля, он оказал сопротивление.

Мать подозреваемого рассказала, что после освобождения из тюрьмы жизнь ее сына начала налаживаться, произошедшее стало шоком для женщины.